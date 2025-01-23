ЦСКА может прервать аренду Гуарирапы и вернуть его в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА может прервать аренду нападающего Сауля Гуарирапы. В таком случае 22-летний венесуэлец вернется в «Сочи», так как заигран в сезоне-2024/25 за два клуба.

Гуарирапа перешел в ЦСКА на правах аренды летом 2024 года. Он провел за команду 15 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.