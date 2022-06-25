Агент Кухты объяснил, почему футболист не приостановил контракт с «Локомотивом»

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартынович в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему игрок ушел в аренду в «Спарту», а не воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт с клубом.

«Мы очень уважаем «Локомотив», это великий клуб с прекрасными людьми, которые там работают. Я очень счастлив, что могу работать с этим клубом и людьми. У нас прекрасно прошли все переговоры. — сказал агент «СЭ». — Этот клуб заслуживает того, чтобы мы разговаривали с ними так же, как и они с нами. Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду».

Также Мартынович отметил, что футболисту нравится в Москве.

«Ему нравится Россия, но вы должны понимать, что иногда в жизни случаются некие проблемы, которые требуют решения. Он вчера сказал в видео, что мы никогда не знаем, что произойдет через год. Может быть, мы снова увидимся с «Локомотивом». Ему просто действительно решить свои личные проблемы, других причин аренды нет», — добавил Мартынович.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.