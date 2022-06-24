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Спортивный директор «Локомотива» Цорн: «Кухта останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами»

В «Локомотиве» подтвердили, что Кухта покидает клуб по семейным обстоятельствам
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о будущем нападающего железнодорожников Яне Кухте.

«Ян Кухта не вернется в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами. В настоящий момент «Локомотив» ведет переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты», — цитирует Цорна «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что 25-летний нападающий покинет «Локомотив» по семейным обстоятельствам.

ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
Ян Кухта
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Нападающий Кухта не вернется в «Локомотив» по семейным обстоятельствам
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