Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:35

Агент Кухты — о будущем игрока: «Может, он забьет 25 голов, и мы продадим его в «МЮ»

Агент Кухты рассказал о будущем игрока
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартынович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«Очень сложно предсказать, что произойдет через год. Может, он забьет 25 голов и мы продадим его в «Манчестер Юнайтед» или в «Милан», и все от этого только выиграют. Я не тот человек, который может вам сказать, что будет через год. Могу только сказать, что будет завтра — завтра будет воскресенье», — сказал Мартынович «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года и ушел туда же у годичную аренду.

2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Ученик Емельяненко Кирилл Сидельников: «Федор нагрузил себя тяжелой ношей»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семшов: «Кассьерра — хорошее приобретение для «Зенита»
У Кубка РПЛ есть минимум три миллиардных предложения
Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры
Агент Кухты объяснил, почему футболист не приостановил контракт с «Локомотивом»
Агент Маурисио: «Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив»
«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кухты объяснил, почему футболист не приостановил контракт с «Локомотивом»

Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости