Агент Кухты — о будущем игрока: «Может, он забьет 25 голов, и мы продадим его в «МЮ»
Агент Кухты рассказал о будущем игрока
Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартынович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока.
«Очень сложно предсказать, что произойдет через год. Может, он забьет 25 голов и мы продадим его в «Манчестер Юнайтед» или в «Милан», и все от этого только выиграют. Я не тот человек, который может вам сказать, что будет через год. Могу только сказать, что будет завтра — завтра будет воскресенье», — сказал Мартынович «СЭ».
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.
25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года и ушел туда же у годичную аренду.
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