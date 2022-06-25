Агент Маурисио: «Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив»

Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» Маурисио, рассказал, планирует ли его клиент возвращаться в Россию.

Напомним, 33-летний бразилец выступал за петербургский клуб с 2016 по 2017 год, а также за «Терек» с 2010-го по 2015-й.

«Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив, — приводит слова Фернандеса Sport24. — Но у меня уже есть клуб в ОАЭ для него».

В прошедшем сезоне Маурисио играл за «Панатинаикос», за который забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 30 матчах. Контракт полузащитника с афинским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.