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Агент Маурисио: «Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив»

Агент Маурисио рассказал, планирует ли бывший полузащитник «Зенита» возвращаться в Россию
Карен Саркисян
Корреспондент
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Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» Маурисио, рассказал, планирует ли его клиент возвращаться в Россию.

Напомним, 33-летний бразилец выступал за петербургский клуб с 2016 по 2017 год, а также за «Терек» с 2010-го по 2015-й.

«Он всегда хотел вернуться в Россию, потому что был очень счастлив, — приводит слова Фернандеса Sport24. — Но у меня уже есть клуб в ОАЭ для него».

В прошедшем сезоне Маурисио играл за «Панатинаикос», за который забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 30 матчах. Контракт полузащитника с афинским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-25-agent-maurisio-on-vsegda-khotel-vernutsya-v-rossiyu-tak-kak-byl-ochen-schastliv-no-u-menya-uzhe-yest-klub-dlya-nego
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