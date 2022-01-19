Валерий Карпин посетил сборы «Локомотива» в Марбелье

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил сборы «Локомотива» в Марбелье (Испания).

В официальном Twitter железнодорожников появилось несколько фотографий Карпина с футболистами и руководством команды.

РЖД Тренировочные Сборы посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин ??? pic.twitter.com/Me6Ustvrt8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2022

«Локомотив» будет тренироваться в Марбелье на базе «Marbella Football Center» до 26 февраля.

14 января сообщалось, что Карпин, а также члены тренерского штаба сборной России Николай Писарев и Виктор Онопко посетят зимние сборы ряда клубов РПЛ. Напомним, что 24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.