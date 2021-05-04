Агент Комличенко прокомментировал будущее футболиста «Динамо»

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, рассказал о будущем футболиста.

«Комличенко нравится клуб и коллектив, — сказал Клюев «СЭ». — У «Динамо» хорошая организация. Однако никого не устраивает его игровое время. Мы спокойно ждем окончания сезона, а потом уже будем принимать совместное решение с руководством клуба. Нет никаких претензий к «Динамо». Мы все понимаем, и Коля все понимает, он адекватный парень. Просто эту ситуацию надо как-то разрешать. Сейчас Коля приложит все силы, чтобы помочь команде. Обращались из других клубов? До разговора с руководством с «Динамо» — без комментариев».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 26 матчей за «Динамо», в которых забил 5 мячей (4 из них — с пенальти). Контракт Комличенко с московским клубом рассчитан до 2024 года.

(Артем Бухаев)