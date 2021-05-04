Карпину и Николичу объяснили правила игры: РФС организовал лекцию для команд РПЛ и ФНЛ

Сегодня, 4 мая, для всех главных тренеров и капитанов 16 команд премьер-лиги и 22 команд ФНЛ в онлайн-режиме прошла лекция по правилам игры, организованная РФС.

Главный национальный инструктор, член комиссии УЕФА по развитию судейства, член судейского комитета РФС Николай Левников рассказал об изменениях в правилах, которые вступят в силу ближайшим летом, а также дал пояснения по эпизодам, связанным с единоборствами, в том числе в штрафной площади, лишением соперника явной возможности забить гол (ДОГСО), симуляцией и игре рукой.

Среди тех, кто подключился к разговору, — главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, его коллега из «Локомотива» Марко Николич и экс-тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич. В конце лекции можно было задавать уточняющие вопросы. По данным «СЭ», в основном они шли от Карпина.

(Александр Бобров)