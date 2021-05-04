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«Динамо» планирует отдать Комличенко в аренду

15:53
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Динамо» готово отдать в аренду Николая Комличенко. 25-летний нападающий потерял в нынешнем сезоне место в стартовом составе.

В московском клубе считают, что форварду нужно на какое-то время сменить обстановку, чтобы иметь больше игрового времени и вернуть уверенность в собственных силах. Рассматриваются варианты как в РПЛ, так и в зарубежных чемпионатах, определенный интерес к Комличенко уже есть, однако до предметных переговоров дело пока не дошло. Контракт с «Динамо» действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 26 матчей, забил 5 голов, 4 из которых — с пенальти.

(Константин Алексеев)

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