«Динамо» планирует отдать Комличенко в аренду

По данным «СЭ», «Динамо» готово отдать в аренду Николая Комличенко. 25-летний нападающий потерял в нынешнем сезоне место в стартовом составе.

В московском клубе считают, что форварду нужно на какое-то время сменить обстановку, чтобы иметь больше игрового времени и вернуть уверенность в собственных силах. Рассматриваются варианты как в РПЛ, так и в зарубежных чемпионатах, определенный интерес к Комличенко уже есть, однако до предметных переговоров дело пока не дошло. Контракт с «Динамо» действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 26 матчей, забил 5 голов, 4 из которых — с пенальти.

(Константин Алексеев)