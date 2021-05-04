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В «Сочи» объяснили воздержание от голосования по поводу исключения для «Оренбурга» в ситуации с РПЛ

16:12
Футболисты «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
Футболисты «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил «СЭ», почему клуб воздержался от голосования по поводу разрешения «Оренбургу» играть в РПЛ в порядке исключения.

«Сегодня каждый высказывал свое мнение. То, что мы проголосовали сегодня, ничего не значит. Есть отдел лицензирования, который все равно проводит отбор по своим критериям. Эти критерии должны быть соблюдены. Команде должны даться какие-то временные отрезки для исправления. На крайний случай, можно заявить второй стадион. Если будет заявлен запасной стадион, который будет соответствовать критериям, то на нем можно будет играть», — сказал Рубашко «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», на прошедшем во вторник в Москве совещании РПЛ лига и клубы не поддержали исключение для «Оренбурга», который идет на 2-м месте в ФНЛ и претендует на выход в РПЛ, но чей стадион не отвечает требованиям для команд высшего дивизиона по вместимости.

«Оренбург» с 88 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.

(Владимир Пушкарев)

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