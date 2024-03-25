Агент Комличенко: «Динамика восстановления у Николая положительная»

Агент Александр Клюев, клиентом которого является нападающий «Ростова» Николай Комличенко, в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.

Ранее 28-летний форвард получил травму во время тренировочного сбора команды.

«Динамика восстановления у Николая положительная. У Комличенко большое желание принять участие в матче против «Динамо» в пятницу. Но об этом точно могут сказать только врачи команды», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Комличенко сыграл 18 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 20 турах. 29 марта команда Валерия Карпина проведет выездную встречу с «Динамо».