Комличенко получил травму на сборах «Ростова»

Агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал, что игрок получил повреждение на сборах.

«К сожалению, Николай получил травму в игре на сборе. Сейчас он все делает, чтобы быстрее восстановиться и помочь команде», — цитирует «РБ Спорт» Клюева.

Комличенко в сезоне-2023/24 сыграл 18 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 19 матчах.