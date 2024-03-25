Агент Тикнизяна о здоровье игрока: «У него огромное желание принять участие в ближайшем матче»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

24-летний хавбек пропустил мартовский сбор сборной Армении из-за повреждения задней поверхности бедра.

«Наир неплохо чувствует себя. Он должен был восстановиться от травмы за неделю? Это лучше спросить у врачей. У Тикнизяна огромное желание принять участие в матче против «Краснодара» в воскресенье», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 26 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

После 20 сыгранных туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. 31 марта железнодорожники проведут домашнюю встречу с «Краснодаром».