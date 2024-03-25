Белоус — о возможном решении РПЛ проводить матчи 22-го тура без зрителей: «Последнее слово за нашими силовыми структурами»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил возможные ограничения посещаемости на матчах 22-го тура РПЛ в связи с терактом в Подмосковье.

«Последнее слово за нашими силовыми структурами, которые отвечают за жизни людей. Конечно, если есть информация, что может быть какой-то теракт, то данное решение будет понятно. Все-таки сегодня и так серьезный уровень безопасности, учитывая Fan ID. Все под лупой находятся, особо не пройдешь. Это снижает степень возникновения террористического акта«, — цитирует Белоуса «Спорт День за Днем».

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Игры пройдут с 29 по 31 марта. Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах.