«Сочи» — «Динамо»: Мухин сравнял счет

«Сочи» сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

На 85-й минуте забил Максим Мухин, которого сочинцы арендовали у ЦСКА

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.