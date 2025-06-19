«Зенит» продлил контракт с 35-летним Ерохиным

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Ерохиным.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

35-летний россиянин играет за «Зенит» с 2017 года. Всего хавбек провел за сине-бело-голубых 251 матч, забил 42 гола и сделал 20 результативных передач.

В прошлом сезоне он забил 5 мячей и сделал 3 голевых паса в 30 играх за клуб.