Агент: «Почему не играет Кики? Решение тренера»
Футбольный агент Хелио Мартинс ответил на вопрос о том, почему защитник «Урала» Кики не выходит на поле.
Последний раз 29-летний португальский футболист играл за екатеринбургскую команду в 11-м туре в рамках чемпионата.
«Решение тренера. Реакция Кики? У него ни с чем нет никаких проблем. Просто он в запасе», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.
В текущем сезоне Кики провел 13 матчей за «Урал» во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.
Источник: РБ Спорт
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|37
|
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|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
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|8
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|34-25
|32
|
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|4
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|
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|
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|
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|
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|7
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|22
|
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|19
|5
|5
|9
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|20
|
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|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
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|Сочи
|19
|3
|3
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|17-31
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|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
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|17
|1
|5
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