Агент: «Почему не играет Кики? Решение тренера»

Футбольный агент Хелио Мартинс ответил на вопрос о том, почему защитник «Урала» Кики не выходит на поле.

Последний раз 29-летний португальский футболист играл за екатеринбургскую команду в 11-м туре в рамках чемпионата.

«Решение тренера. Реакция Кики? У него ни с чем нет никаких проблем. Просто он в запасе», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

В текущем сезоне Кики провел 13 матчей за «Урал» во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.