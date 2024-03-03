Афанасьев: «Артур не такая звезда, какой был Халк»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Аркадий Афанасьев заявил, что сине-бело-голубые и «Спартак» показали достойный футбол в матче 19-го тура РПЛ (0:0).

«Игра хорошая была. Ждали, что «Зенит» порвет москвичей 5:0, но я так не думал. Каждый матч дает свой результат. Никто не знает, что с нами будет завтра, как говорится. Мне понравился и «Спартак», и «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

Также он оценил игру новичка петербургского клуба Артура.

«По одной игре нельзя судить. Артур не выпадал из ансамбля, уже хорошо. Но и не был звездой, как в свое время Халк. Тот был на голову выше всех. Артур — такой же бразилец «Зенита», как остальные», — добавил специалист.

Петербуржцы набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.