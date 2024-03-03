Галактионов — о поражении от «Динамо»: «Очень бледно выглядели в первом тайме»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Динамо» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

«Мы очень бледно выглядели в первом тайме, были не похожи на самих себя. Те моменты, которые проговаривали и тренировали на сборах, и что у нас хорошо получались раньше, сегодня, к сожалению, в первом тайме не получились совсем», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» (31 очко) упустил возможность обойти бело-голубых и идет пятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» 9 марта на своем поле примет «Ахмат». На день позже «Локомотив» дома сыграет с «Сочи».