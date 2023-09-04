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Сегодня, 17:15

Масалитин — о матчах «Краснодар» — «Спартак» и ЦСКА — «Зенит»: «Футбол не завораживал»

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» не смог назвать лучший матч 7-го тура РПЛ.

— Лучший матч тура?

— Такого, чтобы захотелось воскликнуть: «Вау!», на мой взгляд, не было.

— Хотя «Краснодар» принимал «Спартак», а ЦСКА — «Зенит»...

— Да, вывески яркие, но сам футбол не завораживал. «Краснодар» после гола Кордобы играл строго по счету, на контратаках. «Спартак» вообще был непохож на себя. Только во втором тайме встрепенулся, Соболев в перекладину попал. Но больше у ворот Сафонова даже вспомнить нечего.

— А матч на «ВЭБ Арене»? Какая рубка!

— Вот именно рубка. А хочется увидеть классный футбол. Где высокие скорости, интересные комбинации, много моментов. Но когда ЦСКА, играя дома, владеет мячом 30 процентов времени, за 90 минут наносит всего один удар в створ и думает лишь о том, как бы отбиться, ну о чем тут говорить?! «Зенит» же, пропустив нелепый гол, быстро пришел в себя, давил, давил — и в конце концов сравнял счет.

В 7-м туре чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0, а ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На данный момент «быки» с 17 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые расположились на 2-й строчке (14 очков). Армейцы идут на 7-й позиции (11), а красно-белые — на 9-й (10).

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль чудит. Возможно, работает на увольнение и неустойку». Мнение Масалитина
Валерий Масалитин
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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