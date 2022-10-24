Агент Кассьерры рассказал, что нападающий должен восстановиться к матчу против «Краснодара»

Мартин Араоз, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в комментарии «СЭ» рассказал о восстановлении колумбийца после травмы.

«Матео уже чувствует себя лучше. Надеемся, что он сможет сыграть в следующем туре против «Краснодара», — сказал Араоз «СЭ».

Кассьерра пропустил три последних матчах питерской команды.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.