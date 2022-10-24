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«Крылья Советов» будут оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб будет оспаривать удаление защитника Гленна Бейла в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Однозначно будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла, потому что у Барача была возможность спасти ворота. Рассчитываем на то, что нам это удастся, и удаление Гленна отменят», — приводит Metaratings слова Корниленко.

Бейл получил красную карточку на 24-й минуте встречи. Футболист сыграл рукой в своей штрафной после удара по воротам самарцев. Изначально главный судья Кирилл Левников наказал нидерландца желтой карточкой, однако после вмешательства ВАР изменил свое мнение и удалил футболиста.

Момент матча &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно удалил самарца Бейла

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-zayavil-chto-krylya-budut-osparivat-udalenie-beyla-v-matche-s-uralom-1394203/
Сергей Корниленко
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Гленн Бейл
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
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 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
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 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
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 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
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