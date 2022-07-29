Агент Изидора ответил на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве»
Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал «СЭ» о будущем игрока в московском клубе.
В среду, 27 июля, «СЭ» сообщал, что Бека-Бека перейдет в «Ниццу» за 15 миллионов евро.
«Уйдет ли Изидор, если Бека Бека покинет «Локомотив»? Вильсон в Москве, он очень счастлив быть в России и выступать за «Локомотив». Но вы знаете футбол», — сказал Лакруа «СЭ».
21-летний Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне на его счету 1 гол в 2 матчах.
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|
15
|Урал
|2
|0
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|29.07
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|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
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|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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Оренбург
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|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
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|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
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|0
|1
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