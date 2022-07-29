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Агент Изидора ответил на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал «СЭ» о будущем игрока в московском клубе.

В среду, 27 июля, «СЭ» сообщал, что Бека-Бека перейдет в «Ниццу» за 15 миллионов евро.

«Уйдет ли Изидор, если Бека Бека покинет «Локомотив»? Вильсон в Москве, он очень счастлив быть в России и выступать за «Локомотив». Но вы знаете футбол», — сказал Лакруа «СЭ».

21-летний Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне на его счету 1 гол в 2 матчах.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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