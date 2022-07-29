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Аяз Гулиев рассказал о человеческих качества Доменико Тедеско

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Спартака» Аяз Гулиев рассказал, что думает об экс-тренере красно-белых Доменико Тедеско.

— Тедеско — худший тренер в твоей карьере?

— Да нормальный он тренер. По его профессиональным качествам у меня никогда не было вопросов. Но человеческое и профессиональное — разные вещи.

Ты можешь подумать, что мои слова вызваны какой-то обидой или злостью. Но я объективен. Посмотри на недавний пример. Когда в феврале «Спартак» исключили из Лиги Европы, Тедеско публично поддержал это решение. Надеюсь, тогда многие поняли, что он на самом деле за человек. Интересно, почему он так быстро забыл, как признавался в любви к «Спартаку»? Это разве не лицемерие? Я такое не понимаю. Тедеско — хамелеон. Всегда подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться. Противоречит сам себе, — цитирует полузащитника Sport24.

Гулиев является воспитанником московского «Спартака», также он выступал за «Анжи», «Ростов» и «Арсенал».

В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел за туляков 26 матчей и сделал одну голевую передачу.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Вместе с немцем команда не выиграла ни одного трофея.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-29-guliyev-tedesko-podderzhal-otstraneniye-spartaka-on-khameleon-podstraivayetsya-pod-okruzhayushchuyu-sredu
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