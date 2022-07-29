В пятницу, 29 июля, состоится матч 3-го тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром».

Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Урал» проиграл оба матча в чемпионате и занимает 15-е место, у «Краснодара» одно очко и 13-е место.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.