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Сегодня, 16:30

«Урал» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча

Матч «Урал» — «Краснодар» начнется в 18.00 (мск)
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пятницу, 29 июля, состоится матч 3-го тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром».

Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Урал» проиграл оба матча в чемпионате и занимает 15-е место, у «Краснодара» одно очко и 13-е место.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
2
0
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