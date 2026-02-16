Агент Самошникова — о здоровье игрока: «Пока он работает индивидуально»

Агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова Алексей Бабырь рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Илья пока что работает индивидуально. Когда он вернется в общую группу? Это решает медицинский штаб «Спартака», — сказал Бабырь «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ игрок провел за «Спартак» 2 матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.