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«ВТБ Арена» готова к возобновлению сезона. 16 февраля стадион проинспектировала комиссия РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент

В пресс-службе «ВТБ Арены» ответили на вопрос «СЭ» о готовности стадиона «Динамо» к возобновлению сезона.

«Сегодня, 16 февраля, на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» состоялась плановая инспекция комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей. В рамках проверки специалисты провели комплексные замеры игрового поля по ключевым техническим показателям:

1. Твердость игровой поверхности
2. Поверхностное сцепление
3. Влажность покрытия
4. Температура поля

По итогам замеров комиссия сделала заключение: игровое поле пригодно для проведения матчей РПЛ и Кубка России и полностью соответствует действующим регламентам соревнований.

Подготовка газона велась в штатном режиме с учетом погодных условий и календаря матчей. Агрономическая служба арены обеспечила необходимые параметры покрытия, отвечающие требованиям регламента», — сообщили «СЭ» в пресс-службе стадиона.

Готовность стадиона к матчам РПЛ и Кубка России подтвердил генеральный директор ООО «ВТБ Арена» Станислав Ковалев.

«Для нас принципиально важно поддерживать поле в идеальном состоянии вне зависимости от плотности календаря и погодных условий. Положительное заключение комиссии РПЛ подтверждает высокий уровень работы нашей агрономической службы и всей операционной команды стадиона. «ВТБ Арена» полностью готова к проведению матчей Российской премьер-лиги и Кубка России», — сказал Ковалев «СЭ».

1 марта «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ примет на своем поле «Крылья Советов».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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 5
Александр Соболев
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Спартак

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