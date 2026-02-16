«ВТБ Арена» готова к возобновлению сезона. 16 февраля стадион проинспектировала комиссия РПЛ
В пресс-службе «ВТБ Арены» ответили на вопрос «СЭ» о готовности стадиона «Динамо» к возобновлению сезона.
«Сегодня, 16 февраля, на «ВТБ Арене» — Центральном стадионе «Динамо» состоялась плановая инспекция комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей. В рамках проверки специалисты провели комплексные замеры игрового поля по ключевым техническим показателям:
1. Твердость игровой поверхности
2. Поверхностное сцепление
3. Влажность покрытия
4. Температура поля
По итогам замеров комиссия сделала заключение: игровое поле пригодно для проведения матчей РПЛ и Кубка России и полностью соответствует действующим регламентам соревнований.
Подготовка газона велась в штатном режиме с учетом погодных условий и календаря матчей. Агрономическая служба арены обеспечила необходимые параметры покрытия, отвечающие требованиям регламента», — сообщили «СЭ» в пресс-службе стадиона.
Готовность стадиона к матчам РПЛ и Кубка России подтвердил генеральный директор ООО «ВТБ Арена» Станислав Ковалев.
«Для нас принципиально важно поддерживать поле в идеальном состоянии вне зависимости от плотности календаря и погодных условий. Положительное заключение комиссии РПЛ подтверждает высокий уровень работы нашей агрономической службы и всей операционной команды стадиона. «ВТБ Арена» полностью готова к проведению матчей Российской премьер-лиги и Кубка России», — сказал Ковалев «СЭ».
1 марта «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ примет на своем поле «Крылья Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0