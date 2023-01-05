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Сегодня, 10:00

Джикия назвал трех футболистов, чьи неудачи в «Спартаке» стали для него большой неожиданностью

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос, неудачи каких футболистов в команде стали для него наибольшей неожиданностью.

«Назову Ташаева. С ним мы близко общаемся, дружим. Это хороший футболист. Из легионеров — Пашалич. Он выходил на поле на 92-й минуте, на 93-й забивал, а потом уехал в Италию и вошел в тройку лучших игроков сезона. Еще выделю Педро Рошу. Когда он приехал, на тренировках был топом. Я думал: как так вообще можно? А потом вон как получилось...», — сказал Джикия «СЭ».

В составе «Спартака» Ташаев играл с 2018 года. С 2019 по 2020 год он провел в аренде в «Рубине».

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».

Пашалич играл за «Спартак» с 2017 по 2018 год.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Александр Ташаев
Георгий Джикия
Марио Пашалич
Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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