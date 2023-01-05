Джикия назвал трех футболистов, чьи неудачи в «Спартаке» стали для него большой неожиданностью

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос, неудачи каких футболистов в команде стали для него наибольшей неожиданностью.

«Назову Ташаева. С ним мы близко общаемся, дружим. Это хороший футболист. Из легионеров — Пашалич. Он выходил на поле на 92-й минуте, на 93-й забивал, а потом уехал в Италию и вошел в тройку лучших игроков сезона. Еще выделю Педро Рошу. Когда он приехал, на тренировках был топом. Я думал: как так вообще можно? А потом вон как получилось...», — сказал Джикия «СЭ».

В составе «Спартака» Ташаев играл с 2018 года. С 2019 по 2020 год он провел в аренде в «Рубине».

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».

Пашалич играл за «Спартак» с 2017 по 2018 год.

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