Агент Харуш подтвердил желание выйти на российский рынок после трансфера Бурара

Представитель полузащитника «Хапоэля Хадеры» Сами Бурара Рой Харуш рассказал о возможности перехода других клиентов в российские клубы.

— У вас есть другие клиенты, заинтересованные в переезде в Россию зимой?

— У нас большое агентство и хотелось бы выйти в российский рынок. Мы представляем игроков, заинтересованных в переезде в Россию. Никакой конкретной информации нет, — сказал агент.

Бурар может присоединиться к «Уралу», «Оренбургу» или «Торпедо». Футболист провел 13 матчей в рамках чемпионата Израиля, отдав две результативные передачи.