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Сегодня, 21:00

Агент Ловата заявил, что переезд в Россию станет эволюцией в карьере игрока

Виктория Кравченко
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Агент Леонардо Корначини заявил, что Лукас Ловат может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата». 27-летний бразилец заключил контракт с грозненцами до лета 2027 года.

«Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата», у него менталитет победителя. В клубе его приняли очень тепло. Мы считаем переезд в Россию эволюцией в его карьере, это сильная и важная лига», — заявил Корначини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ловат провел за «Слован» из Братиславы 23 матча, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тыс. евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lovata-pereezd-v-rossiyu-e-volyutsiya-v-kar-ere-lukasa/
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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16
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