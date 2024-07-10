Кержаков: «Весь этот год в «Зените» напоминал мне сезон в «Анжи», когда команда вылетела в ФНЛ»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о сложностях для петербургской команды в прошедшем сезоне РПЛ.
В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые в шестой раз подряд выиграли чемпионат России. Однако чемпионские медали разыгрывались в заключительном туре.
«Пытался ли взбодрить коллектив? Конечно, все это делалось. Весь этот год в «Зените» напоминал мне сезон в «Анжи», когда команда вылетела в ФНЛ. Там мы тоже всеми способами пытались исправить ситуацию, постоянно собирались и разговаривали. Но, к сожалению, не помогло», — приводит Sport24 слова Кержакова.
Кержаков в минувшем сезоне провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 19 мячей и 10 раз сыграв на ноль.
Источник: Sport24
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
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