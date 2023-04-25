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Сегодня, 16:14

Агент Глебова заявил, что защитник психологически готов стать основным футболистом ЦСКА в следующем сезоне

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент защитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о прогрессе футболиста.

«Мы все очень рады прогрессу Глебова, он демонстрирует очень хороший уровень. В тренировочном процессе тоже, насколько я получаю информацию. В матче «Локомотивом» он вышел на замену. Да, при нем пропустили гол, в штрафной была неразбериха, но он провел сильный отрезок, тренерский штаб потихоньку все больше и больше доверяет ему. У него правильная ментальность, он правильно относится к своей карьере, психологически он готов в следующем сезоне быть основным футболистом», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Глебов провел четыре матча за основную команду ЦСКА, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-glebova-kirill-psikhologicheski-gotov-stat-osnovnym-futbolistom-cska-v-sleduyushem-sezone-246074/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 10
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Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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