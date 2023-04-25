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Сегодня, 16:15

Агент Милехина заявил, что летом футболист может уехать в европейский чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелехина, оценил шансы футболиста переехать в европейский чемпионат в ближайшее время.

«Рынок сейчас такой эпичный по поводу отъезда наших игроков. Интерес к Мелехину на самом деле есть, появляются новые клубы, звонят, спрашивают. Пока так, разговоры, запросы о трансферной стоимости. Готов ли «Ростов» отпускать футболиста? Если заплатят сумму, которая их устроит, то они готовы отпустить, почему бы и нет? «Ростов» высоко оценивает своих футболистов, это правильно. Есть ли вероятность, что он уедет летом? Какая-то вероятность есть, сейчас она небольшая, но есть. Главное, выбрать правильное направление, он молодой игрок, еще развивается. Все нужно взвесить, не хочется, чтобы он перешел в клуб и сидел наглухо в запасе. Надо понимать, насколько они рассчитывают на него», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Мелехин является воспитанником академии «Родины», а в структуре «Ростова» пребывает с февраля 2021 года. На счету защитника 47 матчей за основную команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-est-veroyatnost-togo-chto-melyokhin-letom-uedet-v-evropeiskii-chempionat-246065/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ахмат – ЦСКА
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Краснодар – Урал
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