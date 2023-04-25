Агент Милехина заявил, что летом футболист может уехать в европейский чемпионат

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелехина, оценил шансы футболиста переехать в европейский чемпионат в ближайшее время.

«Рынок сейчас такой эпичный по поводу отъезда наших игроков. Интерес к Мелехину на самом деле есть, появляются новые клубы, звонят, спрашивают. Пока так, разговоры, запросы о трансферной стоимости. Готов ли «Ростов» отпускать футболиста? Если заплатят сумму, которая их устроит, то они готовы отпустить, почему бы и нет? «Ростов» высоко оценивает своих футболистов, это правильно. Есть ли вероятность, что он уедет летом? Какая-то вероятность есть, сейчас она небольшая, но есть. Главное, выбрать правильное направление, он молодой игрок, еще развивается. Все нужно взвесить, не хочется, чтобы он перешел в клуб и сидел наглухо в запасе. Надо понимать, насколько они рассчитывают на него», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Мелехин является воспитанником академии «Родины», а в структуре «Ростова» пребывает с февраля 2021 года. На счету защитника 47 матчей за основную команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.