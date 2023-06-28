ПАОК сделал предложение ЦСКА по покупке Чалова

Греческий ПАОК сделал предложение по выкупу форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.