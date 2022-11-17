Агент Бальде: «Абаскаль поддержал Кейта во время дисквалификации»

Федерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» об адаптации игрока к команде.

«Бальде успешно прошел адаптацию. У него отличные отношения с каждым футболистом «Спартака». Абаскаль тоже его поддержал во время дисквалификации», — сказал Пасторелло «СЭ».

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

В среду, 16 ноября агент Бальде рассказал, что 27-летний футболист провел первую тренировку с командой после отстранения.