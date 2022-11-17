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Агент Бальде: «Абаскаль поддержал Кейта во время дисквалификации»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» об адаптации игрока к команде.

«Бальде успешно прошел адаптацию. У него отличные отношения с каждым футболистом «Спартака». Абаскаль тоже его поддержал во время дисквалификации», — сказал Пасторелло «СЭ».

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

В среду, 16 ноября агент Бальде рассказал, что 27-летний футболист провел первую тренировку с командой после отстранения.

Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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