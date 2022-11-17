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Зделар: «Качество футбола в московском дерби со «Спартаком» явно выше, чем в белградском»

Мария Гусева
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказал мнение, что качество футбола в дерби армейцев со «Спартаком» выше, чем в белградском дерби «Партизан» — «Црвена Звезда».

— Не могу не спросить и про дерби ЦСКА — «Спартак». Как тебе атмосфера? Можно ли сравнить с белградским «Вечным дерби»?

— Меня очень приятно удивило качество футбола в дерби. Если сравнивать с Сербией, то качество явно на стороне московского противостояния. Тем более, что в этом сезоне и ЦСКА, и «Спартак» показывают очень уверенный футбол. Думаю, каждый, кто был на стадионе, получил удовольствие от игры. Много моментов, много голов, много положительных для футбола вещей. Это был один из самых красивых, хороших матчей с начала сезона. Но нам очень не хватает болельщиков, чтобы дополнить всю картинку. Тем более, что дерби мы играли на нашем стадионе, где болельщики были бы 12-м игроком, — цитирует «РБ Спорт» Зделара.

Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) прошел 16 октября.

Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 17 матче. Армейцы располагаются на 5-й строчке с 29 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/zdelar-kachestvo-futbola-v-moskovskom-derbi-so-spartakom-yavno-vyshe-chem-v-belgradskom-1415878/
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Саша Зделар
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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