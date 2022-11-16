Кейта Бальде провел первую тренировку в составе «Спартака» после дисквалификации

Федерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде сообщил «СЭ» о том, что футболист провел первую тренировку с командой после дисквалификации.

«Да, я говорил с Кейта после тренировки. Он очень счастлив!» — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе нынешнего года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».