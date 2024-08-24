Агент Фернандо: «Он любит «Спартак»

Агент Матеус Де Фария, представляющий интересы полузащитника «Аль-Джазиры» Фернандо, рассказал, что футболист был бы не против вернуться в «Спартак».

«Он любит «Спартак». И если бы клуб захотел его вернуть, он бы рассмотрел и проанализировал это с большой любовью», — цитирует Sport24 Де Фария.

Фернандо играл в «Спартаке» с 2016 по 2023 год. Действующий контракт 32-летнего бразильца рассчитан до лета 2025 года.