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Сегодня, 04:43

Титов: «Шансы в матче «Зенит» — «Спартак» — 51 на 49 в пользу хозяев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.

«Надо дать шанс тренеру. В Оренбурге была его первая игра. Вопрос, что там случилось. Глушенков и Вендел — это лучшие футболисты «Зенита». Не могу сказать, что шансы «Спартака» возрастают из-за их отсутствия, потому что «Зенит» играет дома. Шансы — 51 на 49 в пользу «Зенита», — цитирует «РБ Спорт» Титова.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Егор Титов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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