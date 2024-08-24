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Мостовой: «Наверное, Антон Миранчук до сих пор не может найти себе клуб из-за финансовых причин»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник Антон Миранчук не может найти новый клуб по финансовым причинам.

«Конечно, удивляет, что Антон Миранчук до сих пор находится без команды. Потенциально он способен усилить любой клуб РПЛ. Наверное, Антон до сих пор не может найти себе клуб из-за финансовых причин. Его уровень все и так знают. Может, где-то по зарплате не удается сойтись. Сейчас у футболистов на первом месте деньги», — цитриует «РБ Спорт» Мостового.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. После прошлого сезона 28-летний россиянин стал свободным агентом.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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