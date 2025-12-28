Агент Фассона сообщил о переговорах с «Локомотивом» по продлению контракта: «Лукасу очень нравится в клубе»

Агент Паулиньо Роша, представляющий интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, ответил «СЭ» на вопрос о переговорах по продлению контракта с московским клубом.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 24-летнему бразильцу проявляют интерес бразильские и европейские клубы.

«На данный момент мы ведем переговоры с «Локомотивом» о продлении контратака с Фассоном. Лукасу очень нравится в клубе. У нас были предложения от других команд, но мы уважаем «Локомотив» и ждем их ответа относительно продления контракта. Фассону очень нравится в «Локомотиве». Он хочет помогать клубу и добиваться высоких задач», — сказал Роша «СЭ».

Фассон выступает за «Локомотив» c июля 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Нынешний контракт бразильца с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.