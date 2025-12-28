Тюкавин опубликовал фото с Роналдо: «Взял парочку советов у легенды»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин во время отпуска сфотографировался с бразильским футболистом Роналдо.

«Взял парочку советов у легенды — весной посмотрим», — написал Тюкавин, прикрепив смеющийся и подмигивающий эмодзи.

В сезоне-2025/26 23-летний Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

Роналдо во время игровой карьеры выступал за «Реал», «Барселону», «Интер», «Милан», «Коринтианс», ПСВ и «Крузейро». Он является двукратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании в составе «Реала», вместе со сборной Бразилии футболист дважды выигрывал чемпионат мира.