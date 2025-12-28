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В РПЛ рассказали, как «Зенит» предложил наградить Галицкого

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал «СЭ», как «Зенит» принял участие во вручении владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому награды «За значительный вклад в развитие футбола».

Ранее журналист Илья Казаков рассказал, что награду бизнесмену предложил вручить советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.

«Александр Иванович Медведев предложил учредить отдельную премию РПЛ. И он же предложил, чтобы первым номинантом стал Сергей Николаевич Галицкий. Вручить эту награду было большой честью для меня. И отдельно было приятно, что, несмотря на соперничество и конкуренцию, все клубы единогласно, еще и по инициативе «Зенита», приняли решение вручить награду Сергею Николаевичу. Это о многом говорит! Александру Ивановичу большое спасибо, Сергея Николаевича еще раз поздравляю», — сказал Алаев «СЭ».

«Краснодар» был основан Галицким в феврале 2008 года. «Быки» выступают в РПЛ с сезона-2011/12. По итогам сезона-2024/25 команда впервые в истории стала победителем чемпионата России.

После 18 туров сезона-2025/26 «быки» с 40 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Алаев
Александр Медведев (руководитель)
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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