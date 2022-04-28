Агент Фарке отказался отвечать на вопрос о возвращении тренера в «Краснодар»

Агент Дирк Гроссе, представляющий интересы немецкого тренера Даниэля Фарке, заявил, что специалист не следит за результатами «Краснодара».

«Нет, Фарке не смотрел последние матчи «Краснодара». Возможно ли в будущем продолжение истории Фарке и «Краснодара»? Без комментариев», — приводит «РБ Спорт» слова Гроссе.

Фарке возглавлял «Краснодар» с января по март 2022 года. 45-летний немец покинул клуб, команда под его руководством не провела ни одной официальной игры.