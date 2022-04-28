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Роман Терюшков: «Приглашение Кокорина и Дзюбы летом в «Химки» исключено»

Роман Терюшков прокомментировал возможный переход Кокорина и Дзюбы в «Химки»
Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможный переход Александра Кокорина и Артема Дзюбы в подмосковную команду.

«Кокорин в «Химках» летом? Думаю, этого не будет, исключено. Юран умеет работать с молодежью, раскрывать ее. Будем смотреть на потенциал ребят из олимпийского училища и из «Химок-2». Наша молодежь — наш приоритет, а не иностранцы, тем более в нынешней ситуации мы этого делать не хотим.

Дзюба в «Химках»? Мы не тратим большое количество денег, у нас есть эффективный бюджет. Мы показываем эффективную игру при небольших вложениях. Мы бы не хотели, чтобы кто-то выделялся в зарплатной ведомости», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Соглашения Артема Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 28 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-priglashenie-kokorina-i-dzyuby-letom-v-himki-isklyucheno/
Александр Кокорин
Артем Дзюба
ФК Химки
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