Агент Радькова — об интересе «Крыльев»: «Следующий сезон он проведет на Кипре»

Агент бывшего главного тренера кипрского «Ариса» Артема Радькова Валериюс Мижигурскис ответил «СЭ» на вопрос о возможном назначении белорусского специалиста в самарские «Крылья Советов».

Ранее телеграм-канал SportBAZA назвал Радькова основным кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов», который, по информации источника, освободится летом, когда возглавляющий команду в настоящее время Сергей Булатов покинет клуб.

«Впервые слышу об интересе к Артему Александровичу из Самары. У «Крыльев Советов» есть главный тренер, поэтому комментировать какие-либо слухи было бы неправильно. К тому же, у нас уже есть договоренность о том, что следующий сезон Радьков проведет на Кипре. Тем не менее, уверен, в будущем мы вернемся к вариантам из РПЛ», — сказал Мижигурскис.

«Крылья Советов» после 26 туров РПЛ с 23 очками занимают 14 место в турнирной таблице, дающее право сохранить прописку в элитном дивизионе через стыковые матчи с командами Первой лиги. Последнюю победу команда одержала 8 марта, обыграв дома махачкалинское «Динамо».

1 апреля самарский клуб покинул главный тренер Магомед Адиев, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию, после чего этот пост занял Сергей Булатов. Под его руководством команда сыграла 4 матча, 2 раза сыграв вничью и дважды проиграв.

Артем Радьков в сезоне-2024/25 помогал Хасанби Биджиеву в махачкалинском «Динамо». Летом прошлого года он покинул команду и возглавил кипрский «Арис», однако уже в феврале 2026 года покинул свой пост по соглашению сторон.

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