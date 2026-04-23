Нагорных: «Локомотив» достойно сыграл с «Зенитом». Интрига сохраняется, мы в ней участвуем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил игру 26-го тура против «Зенита» (0:0).

— Юрий Дмитриевич, мы разговариваем сразу после матча с «Зенитом». Какие впечатления он произвел?

— Впечатления хорошие. Команда сыграла очень достойно. Видели стопроцентную самоотдачу, выполнение установок главного тренера. Хочу поблагодарить за игру. Продолжается борьба, интрига сохраняется, мы в ней участвуем. Интерес к РПЛ добавляется.

— У «Локомотива» уже возникали моменты, когда нужно было дожимать, добиваться результата и обеспечивать себе высокие места — но не получалось.

— Есть накопленная грусть из-за этого. Это наша реальность. Пока мы не можем преодолеть моменты, где вот-вот — и прорвемся. Чего-то пока не хватает.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max