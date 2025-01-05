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«Зенит» со счетом 10:0 разгромил ФШМ в детском «Кубке Колыванова»—2025, «Чертаново» победило «Школу Слуцкого»

Алина Савинова
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В воскресенье, 5 января, завершился 3-й тур группового раунда турнира «Кубок Игоря Колыванова» для детей не старше 10 лет.

В группе А «Чертаново» со счетом 6:0 разгромило «Школу Слуцкого», «Акрон-Академия Коноплева» одержала победу над «Атлантом» (3:1).

В группе В «Динамо» обыграло СШОР №8 (5:1), а «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» (0:2).

Первый матч игрового дня группы С завершился победой «Спартака» над «Сити-Минск» (2:1), во второй встрече футболисты «Спарты» оказались сильнее соперников из «Строгино» (2:0).

Среди команд группы D лучшими в 3-м туре стали «Зенит», который забил 10 безответных голов ФШМ, и «Чертаново-2», одержавшее победу в противостоянии с ЦСКА (3:2).

Соревнования проходят в Москве, в манеже Академии «Чертаново». Матчи проводятся в формате «6 полевых игроков + вратарь» 2 тайма по 25 минут. Вход для зрителей свободный.

Источник: Академия Чертаново
Футбол
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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