Агент Баринова — о восстановлении футболиста: «Очень усердно работает»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении футболиста.

«У Димы все хорошо. Восстановление идет полным ходом. Он очень усердно работает, чтобы восстановиться к тем срокам, которые были запланированы. Дай бог, чтобы все получилось. Надеюсь, так и будет», — сказал Банатин «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 26 матчей во всех турнирах, в которых сделал 4 результативные передачи.