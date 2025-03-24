Полузащитник «Динамо» Глебов приступит к тренировкам в понедельник

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Данила Глебова.

«В понедельник, 24 марта, он приступит к тренировкам», — сообщили «СЭ» в клубе.

13 марта главный врач «Динамо» сообщал «СЭ», что Глебов может восстановиться к игре 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2). Позднее в официальном Telegram-канале клуба заявили, что футболист пропускает матч по медицинским показаниям.